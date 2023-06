CODOGNO, Bandita manifestazione di interesse per il restauro del quadro di Luigi Ricca

A caccia di risorse per poter riportare all’antico splendore il quadro raffigurante l’avvocato Luigi Ricca a cui è intitolata la biblioteca comunale. È stato infatti bandito un avviso per la manifestazione di interesse che scadrà il 18 settembre con la quale privati ed imprese potranno coprire i costi di restauro dell’opera. Il quadro è entrato a far parte delle raccolte del Comune nel 1878 come lascito da parte di Ricca stesso. Tra i beni donati si contavano suppellettili, quadri e circa 5000 volumi che sono confluiti nella nuova biblioteca sorta come fusione tra la raccolta del filantropo e la biblioteca popolare esistente. Il dipinto è realizzato su tela e databile alla fine del XIX secolo e l’intervento di restauro riguarderà sia la tela, danneggiata in più punti, che la cornice. I soggetti che sponsorizzeranno il restauro potranno usufruire dell’Art Bonus.