Codogno: la ginecologa Antonella Frigoli vince il premio Da donna a donna

Le vincitrici del premio "Da donna a donna"

Codogno - "Quando sono uscita anni fa dalla scuola di specialità della clinica Mangiagalli, il nostro direttore maschio aveva commentato che, per la prima volta, c’erano troppe donne ginecologhe visto che la branca di ostetricia-ginecologia, essendo chirurgica, era sostanzialmente riservata agli uomini. Invece le donne hanno pian piano ribaltato la situazione tanto che oggi facciamo fatica ad avere colleghi maschi". Con questo aneddoto, ieri pomeriggio, nel contesto dell’iniziativa “Parità di genere” in occasione dei festeggiamenti per la giornata internazionale della donna, la dottoressa Antonella Frigoli, la prima ginecologa all’ospedale di Codogno, ha iniziato il suo breve saluto davanti ad una platea gremitissima prima di ricevere il premio “Da donna a donna” dalle mani della presidente della Commissione Pari Opportunità, Giulia Piroli.

La sala Santelli del municipio di Codogno infatti, ieri, ha fatto fatica a contenere le persone che hanno voluto partecipare all’evento: tante, per esempio, le infermiere e operatrici socio sanitarie che hanno voluto condividere la consegna del premio insieme alla “loro” dottoressa, ma anche tanta gente comune che ha seguito pure gli interventi delle altre donne partecipanti, la pallavolista ex giocatrice di serie A, Michela Monari e Ivana Cacciatori, consigliera di parità della Provincia di Lodi.

"Vero che i tempi sono cambiati e con l’avvento dei consultori e della legalizzazione dell’aborto le figure femminili in ambito ginecologico sono aumentate per necessità, ma è stata comunque una grande rivincita all’interno della società" ha spiegato Frigoli.

Anche Michela Monari ha parlato dei suoi esordi di giocatrice, non certamente facili. "Sulla carta d’identità all’anagrafe mi avevano scritto casalinga, quasi non fosse riconosciuta la professione di atleta. Ora con le giocatrici di calcio e le figure dei collaboratori nelle palestre in favore dei ragazzi le cose stanno un po’ cambiando per riconoscere il ruolo di professionisti nello sport. Sia da giocatrice sia da allenatrice è stata comunque sempre dura. Quando, negli anni Novanta, ero sul campo allenatori maschi ci 'massacravano' perché volevano vederci rendere sul terreno di gioco mentre se ti trovi su una panchina devi sempre giustificarti in qualche modo, anche se ho imparato ad avere una mia identità".