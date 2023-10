Clima impazzito. Costituito il gruppo “acque“

All’interno di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, contro gli eventi climatici estremi, decolla il gruppo “acque“ basato sul presupposto che gli agricoltori siano le prime sentinelle della gestione delle risorse idriche del territorio. L’organismo intende monitorare i processi di irrigazione, ma anche dare impulso alla collaborazione con gli enti preposti alla regolazione delle acque per garantirne il controllo e la disponibilità, anche in occasione degli eventi climatici estremi, ormai sempre più frequenti. "L’irrigazione oggi non è più una pratica assodata, ma una sfida nazionale – dichiara il presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, Francesco Pacchiarini (foto) –. Gli imprenditori agricoli sono i primi osservatori dell’andamento delle piogge, della presenza o carenza idrica. Il gruppo “acque” nasce quindi con una marcata funzione di suggerimento e proposta ai soggetti incaricati delle risorse idriche".