Cittadini virtuosi Il sindaco li promuove

“Ecoattivi“ al giro di boa dopo i primi cinque mesi di sperimentazione del progetto che premia i comportamenti positivi come riciclaggio, compostaggio domestico, mobilità sostenibile, spostamenti in bicicletta, frequentazione delle biblioteche. Tramite un’app e un qrcode si raccolgono punti per poi essere premiati con sconti nei negozi. L’Amministrazione comunale, che ha promosso l’iniziativa, ribadisce di essere soddisfatta dell’andamento soprattutto per quanto riguarda l’aspetto green: sono una ventina a praticare il “bike to work“ per un totale di 24mila chilometri percorsi rinunciando all’auto. In totale sono state 4.385 le azioni virtuose di mobilità leggera che hanno fatto scattare premi e buoni sconto.

"Il nostro obiettivo è far conoscere sempre meglio questa opportunità ai cittadini per promuovere una città sempre più sostenibile", spiega il sindaco Francesco Passerini (nella foto). "Sono molto contenta del successo dell’iniziativa e auspico che il progetto si allarghi", commenta l’assessore Silvia Salamina.

M.B.