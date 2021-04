"Nessun problema. Io sono tranquillo". Il sindaco Mario Ghidelli risponde, così, a distanza, a coloro che siedono tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale uno dei quali ha fatto sapere di volerlo "sfiduciare" e, in tal senso, sarebbe pronta una mozione. Il caso è noto e riguarda il primo cittadino sanfioranese...

"Nessun problema. Io sono tranquillo". Il sindaco Mario Ghidelli risponde, così, a distanza, a coloro che siedono tra i banchi della minoranza in Consiglio comunale uno dei quali ha fatto sapere di volerlo "sfiduciare" e, in tal senso, sarebbe pronta una mozione. Il caso è noto e riguarda il primo cittadino sanfioranese che, una settimana fa, si era interessato alla vicenda del cinghiale ferito che scorrazzava impaurito tra le case e le cascine di Maleo. Lui era intervenuto in qualità di selecontrollore e guardiacaccia volontario, ma un video che lo ritraeva in auto mentre “inseguiva“ l’ungulato in fuga in mezzo alla campagna gli ha attirato le ire dell’associazione animalista Leidaa (Lega in difesa degli animali e dell’ambiente), presieduta da Maria Vittoria Brambilla la quale ha prennunciato un esposto contro, appunto, il sindaco. "Al momento non ho ricevuto denunce e comunque ho fatto tutto in sintonia con le autorità presenti" spiega.

Ma a sollevare la questione che ora rischia di diventare anche politica, è stata l’opposizione di Ghidelli in Consiglio comunale. È stato lo stesso consigliere di minoranza Nicolò Gallinari ad assumersi la “paternità“ di aver sollevato e segnalato il caso alla Leidaa e preannunciando nel contempo la mozione di sfiducia che probabilmente verrà discussa in una delle prossime sedute del Consiglio comunale qualora venisse protocollata. L’argomento sta sicuramente facendo discutere e dividendo anche la “comunità“ online: sulla pagina dell’ex ministro, in un solo giorno, sono stati “postati“ gia oltre 3mila commenti con critiche, ed anche insulti, rivolti al primo cittadino.Mario Borra