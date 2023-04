Cimitero che cade a pezzi, si preannuncia battaglia in Aula

Il cimitero che si sgretola sarà un argomento “caldo“ del Consiglio comunale di domani sera: la minoranza del gruppo consiliare del Pd ha chiesto alla maggioranza di centrodestra di relazionare sullo stato di degrado della struttura. La situazione, in effetti, in diversi punti, è oltremodo preoccupante e già diverse volte distacchi di intonaco e pezzi di cornicione hanno evidenziato che lo stato di salute del camposanto non è ottimale. Sul tavolo resta però il tema delle competenze: il Comune ha sempre ribadito che per i tetti delle cappelle che collassano spetta ai privati occuparsene ma ora la minoranza vuole andare a fondo e, dopo una richiesta in Comune circa le disposizioni vigenti, domani chiederanno conto all’assessore ai Lavori pubblici. Il regolamento di polizia mortuaria cita, all’articolo 3.1.5, che "la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari", ma solo "per le parti costruite o installate", secondo quanto sottolinea l’opposizione.