Castiglione d'Adda (Lodi), 2 luglio 2020 - Cicogna folgorata. Deve essersi inavvertitamente appoggiata al traliccio della corrente che le è stato fatale la cicogna trovata morta nel Parco Adda Sud. Francesco Bergamaschi di Maleo, presidente dell'ente, spiega: "Dopo la segnalazione siamo andati a vedere e presumiamo che l'animale sia rimasto folgorato. Si trovava a Castiglione, lungo la strada provinciale 27".

E la vista della triste scena colpiva, anche perché lo stesso Parco ospita e tutela da tempo le Cicogne dopo aver contribuito a ripopolare il territorio e gestendo un vero e proprio centro cicogne a Castiglione. La carcassa, comunque, non poteva essere lasciata lì. Ma l'altezza e la posizione ne hanno impedito la rimozione in autonomia. “Abbiamo già avvisato Enel per la rimozione in sicurezza, così da evitare pericoli” conclude il presidente. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, complice il lockdown, anche questi uccelli si sono ripresi i propri spazi. Nella vicina Brembio, per esempio, hanno modificato sulla cima di alberi in viale Europa.