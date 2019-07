Lodi, 25 luglio 2019 - E' morta a causa di una scarica di pallini esplosa da un fucile ad aria compressa. La conferma è arrivata oggi dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, sezione di Lodi. La cicogna bianca ritrovata morta a inizio luglio nel cortile dell'Oratorio Ss. Filippo e Giacomo di Mignete, frazione del Comune di Zelo Buon Persico (Lodi), all'interno del parco Adda Sud, è stata uccisa in volo da un gesto criminale, di cui ancora non si è trovato il responsabile.

A rendere noto il referto dell'autopsia del povero volatile e a denunciare il grave atto di bracconaggio ai danni di una specie particolarmente protetta è la Lipu-BirdLife Italia, che in Lombardia, all'interno del progetto nazionale sul monitoraggio della specie, è attiva da oltre un decennio con un gruppo specifico di volontari. Con l'autopsia eseguita sul volatile l'Istituto Zooprofilattico ha riscontrato la presenza nell'addome di un pallino sparato da arma ad aria compressa ed evidenziato la presenza di un foro nel collo, ben visibile anche al momento del ritrovamento dell'animale. Gravissime le lesioni e fratture provocate dalla caduta a terra, dopo essere stata colpita dall'arma mentre si trovava nel complesso dell'oratorio, creando pericolo, peraltro, ad adulti e bambini che in quel momento affollavano la struttura.

"Siamo certi - ha detto il presidente della Lipu - che le autorità giudiziarie sapranno risalire al responsabile, o responsabili, del grave atto di bracconaggio, per il quale già da ora annunciamo la richiesta di costituirci parte civile nell'auspicabile processo". Proprio oggi intanto la Lipu lancia la petizione #StopBracconaggio per fermare il massacro degli animali sul proprio sito web. "Non c'è tempo da perdere, sconfiggiamo assieme la pratica crudele del bracconaggio, per il bene della natura".

Fin dal 1985 la Lipu è impegnata nel progetto di tutela della cicogna bianca in Italia: nel tempo, con alcuni centri cicogne (Racconigi, in Piemonte, Zibido San Giacomo e Zerbolò in Lombardia, Silea nel Veneto) ha favorito un significativo aumento della specie come nidificante, in particolare in Lombardia. Da allora la specie è aumentata e si è diffusa in maniera naturale in diverse altre regioni italiane, specialmente del Sud, arrivando a contare oltre 300 coppie. Seppur in crescita, la cicogna bianca è ancora minacciata da fattori quali la distruzione dell'habitat naturale (frequenta sia zone agricole che umide), il bracconaggio, la folgorazione sulle linee elettriche per elettrocuzione, che rappresenta la minaccia più grave di oggi data l'abitudine in molti casi di nidificare anche sui tralicci della media tensione.

In Italia la cicogna bianca, che nidifica in ambienti aperti in un mosaico costituito soprattutto di prati irrigui, canali e risaie, è compresa nella lista delle specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, dall'art.2 della Legge 157/92. Il suo stato di conservazione è giudicato ancora inadeguato, proprio a causa di un numero ancora limitato di coppie nidificanti. La Direttiva comunitaria 'Uccelli' inserisce, inoltre, tale specie nell'Allegato I impegnando i Paesi che la recepiscono, tra cui l'Italia, a tutelare i territori da essa frequentati durante la migrazione, l'estivazione, la nidificazione e lo svernamento. La cicogna bianca compare anche nell'Appendice II della Convenzione di Berna e nell'Appendice II della Convenzione di Bonn.