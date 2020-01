Codogno (Lodi), 25 gennaio 2020 - Fondazione Opere Pie di Codogno annuncia una cena a scopo benefico, il ricavato andrà a favore della ristrutturazione del giardino pensile dell’ala Alzheimer. L’appuntamento, dal costo di 55 euro a persona, 60 in caso si chieda di acquistare, scontato di 5 euro, il libro abbinato a un importante progetto culturale, è in programma per l’8 febbraio alle 19.15 alla Corte Biffi di San Rocco al Porto, in via Giovanni XXXIII.

Le adesioni sono già possibili contattando il numero 3701512047, dalle 9 alle 17, entro il primo febbraio. Durante la serata, che mette a disposizione 130 posti, sarà presentato il progetto culturale della Fondazione. Iniziativa che comprende tre dipinti restaurati un libro e una mostra.

Sabato 1° febbraio, alle ore 16 a palazzo Soave, in viale Gandolfi a Codogno, si svolgerà infatti l’inaugurazione della mostra di queste opere pittoriche conservate nella chiesa di San Giorgio (situata all’interno della Fondazione) e recentemente restaurate da Fabio Zignani (quest’ultimo sarà presente alla cena insieme a esponenti della Sovrintendenza e altri ospiti). Il pubblico scoprirà San Pellegrino Laziosi guarito dal Crocifisso alla presenza della 9 Giuliana Falconieri, opera eseguita da Pietro Antonio Magatti nel 1726, La Madonna detta gli Esercizi Spirituali a sant’Ignazio di Loyola e san Francesco Saverio battezza la principessa Neachile, realizzata da Carlo Preda attorno al 1685, e LaMadonna col Bambino e i santi Giovanni Battista e Antonio da Padova, opera di un anonimo pittore lodigiano del XVII secolo.

Sarà anche presentata la pubblicazione, edita da PMP di Lodi, “Dipinti restaurati chiesa San Giorgio, il contesto storico e l’opera di restauro”, un libro curato da Simone Majocchi per conto della Fondazione Opere Pie e che raccoglie numerosi contributi: un inquadramento storico sulla chiesa di San Giorgio, scritto da Luisa Luccini, tre schede di analisi dei dipinti redatte dagli storici dell’arte Filippo Piazza e Odette D’Albo e un'intervista di Luccini a Fabio Zignani. Il tutto corredato da un significativo apparato iconografico e bibliografico. Il testo presenta inoltre al lettore alcune informazioni inedite, frutto delle ricerche d’archivio condotte per l’occasione.

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus ha lavorato con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus, il patrocinio del Comune di Codogno e la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova. Il volume raccoglie anche i testi introduttivi dei responsabili di tutti gli enti coinvolti, a dimostrazione della pluralità e della coralità degli interventi necessari per realizzare questo progetto dalle molte sfaccettature.

L’esposizione presso l’ex ospedale “Soave” di Codogno sarà visitabile ogni giorno fino a sabato 8 febbraio 2020, al mattino dalle ore 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14.30 alle ore 17.