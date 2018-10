Castelgerundo (Lodi), 5 ottobre 2018 - Le fiamme si sprigionano nella cabina e il conducente di un camion carico di pasta fresca è scappato appena in tempo, non prima di aver accostato il proprio mezzo. L'episodio è avvenuto attorno alle 16 lungo la Provinciale 27 in località Cavacurta: le fiamme hanno aggredito in pochi minuti l'intera sagoma del camion riducendola in cenere.

La colonna di fumo grigiastra era visibile fino a Codogno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Casale e del comando di Lodi. Il tratto di provinciale è rimasto bloccato. Sul posto anche carabinieri e vigili urbani che stanno deviando il traffico.