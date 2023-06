Castiglione d’Adda, iI don bacchetta la Fiera di San Bernardino: “Ubriachi dalla mattina”

Castiglione d’Adda (Lodi) – Il parroco di Castiglione d’Adda non benedice i trattori della Fiera di San Bernardino, a fine maggio, e scoppia la polemica.

"Negli anni scorsi durante il rito che si era trasformato in puro folklore mi è capito d’impartire l’acqua santa con persone già ubriache di primo mattino, altre che addirittura bestemmiavano e altre ancora che neppure facevano il segno della croce al momento della benedizione", ha tuonato don Gabriele Bernardelli.

Apriti cielo. La parole schiette del sacerdote, scritte nero su bianco sul bollettino parrocchiale, si sono diffuse in paese con il passaparola. E la Fiera di San Berardino, conosciuta anche come Festa del Ringraziamento, con la sfilata dei mezzi agricoli in paese è finita nella bufera.

«Anche la Messa era disturbata dalla sfilata, con rumori che rendevano difficile celebrare mentre la partecipazione alla liturgia si limitava a pochi presenti dell’associazione che organizza l’evento – ha rincarato don Gabriele – La dimensione religiosa della Festa era andata del tutto perduta e dunque come potevo prestarmi a un rito che non aveva più nulla di autenticamente religioso ma serviva a giustificare interessi di altro genere? Era diventata una banale festa della birra".

Poi il prete allunga comunque una mano agli organizzatori. "È un peccato perché la voglia di aggregazione che si vive in questa giornata così come l’impegno di tanti volontari avrebbe potuto trovare uno sbocco tale da arricchire la comunità civile e religiosa".

A stretto giro la risposta dell’associazione “Quei de San Bernardin“, che ogni anno si accollano un onere organizzativo notevole presentando un ricco calendario: "Alcuni partecipanti, ma sicuramente non membri dell’associazione, forse non hanno mostrato le dovute accortezze, ma non è corretto che la colpa ricada sulla maggioranza dei presenti e sull’associazione. La nostra porta è sempre aperta, ma insinuare altri interessi come finalità è mancanza di rispetto verso un’associazione senza scopo di lucro che negli anni ha promosso una molteplicità di iniziative benefiche".