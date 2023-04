Castello Trecchi: avviate l’iter per riqualificarlo

Da ieri il castello Trecchi è ufficialmente nelle mani della società Immobiliare Novembre srl: il 18 aprile infatti scadeva il termine per poter esercitare diritto di prelazione (60 giorni dalla ricezione della Soprintendenza della denuncia del contratto) da parte degli enti, tra cui il Comune di Maleo che, nonostante si fosse formato il comitato “Castello di tutti per tutti“ per chiedere che l’amministrazione municipale dicesse sì al riscatto, ha deciso di rinunciare. Ieri i soci dell’immobiliare hanno ribadito di nuovo di avere intenzione di mettere a posto il maniero e di aver già iniziato l’iter. "Inizieremo con la riqualificazione del parco ed ora dovremo interloquire con la Soprintendenza"- ha ribadito Filippo Sozzi che, insieme a Nicola, è uno dei due soci della srl. M.B.