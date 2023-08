Brucia il capanno sul Po a Caselle Landi: ipotesi rogo doloso. Era punto di ritrovo di pensionati e pescatori

Caselle Landi (Lodi), 27 agosto 2023 – Mistero sul rogo che ha divorato il capanno della Ciagua di Caselle Landi, nella frazione Mezzanino. Un luogo caro a molti, che adesso è rimpianto. Il vicesindaco Roberto Tantardini spiega: "Si tratta di un capanno in legno all'interno della golena, in località Mezzanino di Caselle Landi. E in una parte del capanno veniva accatastata un po' di legna che gli avventori usavano per riscaldarsi d'inverno. Era un punto di ritrovo, in particolare di pensionati, pescatori e persone che amavano vivere il grande fiume. Insomma era l'occasione per socializzare. Ho allertato i vigili del fuoco intorno alle 18 di ieri e sono intervenuti con due mezzi. Le operazioni di spegnimento sono durate un paio di ore".

Al momento non si può dire se l'incendio sia stato appiccato o meno, ma i residenti pensano che difficilmente quello spazio avrebbe potuto prendere fuoco, altrimenti. Era il ritrovo di chi amava frequentare il grande fiume e tra gli osservatori del Po, c'erano anche molti anziani. "Non dava fastidio a nessuno" testimonia il vicesindaco amareggiato. Purtroppo, però, il fuoco ha distrutto tutto in poco tempo. E ora restano solo i ricordi e chi, sui social, già chiede di ricostruire il capanno. Sul posto, durante i concitati momenti dell'incendio, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo e le fiamme sono state presto estinte, senza ulteriori conseguenze o feriti.