Case popolari, via al bando Tra Comune e Aler quindici alloggi disponibili

di Paola Arensi

È stato pubblicato il bando annuale per l’assegnazione degli alloggi popolari del Comune e di Aler a Lodi. Sono 15 gli immobili disponibili. "Il bando scade il 15 maggio alle 15. Intanto l’ufficio casa del municipio, previo appuntamento, è disponibile ad accompagnare l’iter della domanda" spiega l’assessore Mariarosa Devecchi. "Gli alloggi liberi da assegnare con questo bando in città sono 4 dell’Aler e 11 comunali. In tutto l’ambito ci sono 79 immobili disponibili".

Una buona possibilità, quindi, per trovare una soluzione abitativa vicina. La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla piattaforma Siage della Regione www.serviziabitativi.servizirl.itserviziabitativi. Sul portale, nella barra verde in alto, selezionare Servizi abitativi e poi il bando: Richiesta di alloggi di servizi abitativi pubblici – RRn.62021, codice: RLH12021B00661.

Per accedere alla piattaforma informatica regionale occorre essere in possesso: delle credenziali Spid o della Carta regionale dei servizi (Crs) o della Carta nazionale dei servizi (Cns) in corso di validità, con relativo Pin, rilasciato dall’Ats territorialmente competente eo dal Comune di residenza; oppure di una Carta d’identità elettronica (Cie), rilasciata dall’Anagrafe del Comune di residenza, con Pin attivato. Occorre uno smartphone dotato di interfaccia Nfc e dell’App CIE ID. Serve anche una mail.

Tra i requisiti da rispettare per ottenere l’abitazione: l’Isee 2023 del nucleo familiare deve essere pari o inferiore a 16.000 euro; si deve avere residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia (requisito necessario alla data di presentazione della domanda); bisogna dimostrare l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, sia in Italia che all’estero; per i cittadini non comunitari, occorre il possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno valido, di durata almeno biennale, ed esercizio di regolare attività di lavoro (subordinato o lavoro autonomo). Per informazioni, si può chiamare il numero verde 800 131 151 (selezione 1 – 4), attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20.