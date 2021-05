Solo nella prima ondata della pandemia sono stati registrati 279 decessi per Covid. Un dato enorme per le 19 case di riposo e case-famiglia del Lodigiano. Si tratta di circa il 18% degli ospiti, il triplo della mortalità registrata gli altri anni. Oggi nelle Rsa del territorio la situazione è completamente diversa. Il virus fa meno paura grazie ai vaccini...

Solo nella prima ondata della pandemia sono stati registrati 279 decessi per Covid. Un dato enorme per le 19 case di riposo e case-famiglia del Lodigiano. Si tratta di circa il 18% degli ospiti, il triplo della mortalità registrata gli altri anni. Oggi nelle Rsa del territorio la situazione è completamente diversa. Il virus fa meno paura grazie ai vaccini e alle giuste precauzioni, che hanno permesso alle strutture di tornare a essere piene di anziani ospiti. Quello che resta però sono le conseguenze economiche. In attesa dei fondi regionali promessi nei giorni scorsi dalla Giunta Fontana, nelle Rsa del Lodigiano la situazione è molto delicata. Nella Fondazione Santa Chiara di Lodi, la più grande della zona, sono in corso valutazioni per capire come procedere. Nella Fondazione Madre Cabrini onlus di Sant’Angelo Lodigiano i mesi dello tsunami Covid sono costati, solo nel 2020, un passivo di 420mila euro. Per far fronte alla situazione economica, la scelta è stata quella di ricorrere ad un mutuo, ma le preoccupazioni sul futuro rimangono. Intanto la parrocchia dei Santi Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini ha lanciato anche una campagna di sostegno per la Rsa Madre Cabrini che accoglie 123 ospiti. "La situazione economica è preoccupante", spiega il presidente della struttura di Sant’Angelo, don Ermanno Livraghi. A Borghetto Lodigiano, invece, dove la Rsa gestisce 85 anziani, la perdita si attesta intorno agli 80mila euro. Una situazione complicata che sta convincendo la casa di riposo ad aprire un mutuo o a mettere in vendita le proprietà. "Secondo i nostri calcoli dalla Regione dovrebbero arrivare per la nostra struttura circa 110mila euro – dice il presidente della Rsa di Borghetto Lodigiano, Gian Franco Pinciroli –. La situazione economica è molto delicata". Carlo D’Elia