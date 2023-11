Casalpusterlengo, pretende di salire sul pullman senza biglietto e minaccia l'autista con il coltello

Casalpusterlengo (Lodi), 23 novembre 2023 – Pretende di salire sul pullman senza biglietto e lo blocca minacciando l'autista con un coltello, denunciato. Un ragazzo tunisino di 22 anni è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale di Casalpusterlengo dopo aver creato l'interruzione di una corsa. L'uomo voleva salire su un pullman di linea nonostante non avesse pagato il biglietto. Si è quindi messo davanti al mezzo per non farlo partire. Il conducente ha quindi questo aiuto alle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto a Casalpusterlengo, nella frazione Vittadone. Mentre l'autista cercava di partire l'uomo ha brandito un coltello per intimidirlo.

All’arrivo della pattuglia, coordinata dal vicecomandante Marco Botteri, il soggetto ha giustificato il gesto alludendo che il bus non si fosse fermato alla pensilina d’attesa. Il giovane intanto pretendeva di effettuare il viaggio anche se sprovvisto di regolare biglietto.

La pattuglia lo ha identificato e fotosegnalato, in quanto extracomunitario, nella caserma della compagnia dei carabinieri di Codogno, per poi procedere a denunciarlo per interruzione di pubblico servizio, con turbativa e disagio degli altri trasportati.

Il giovane nel frattempo si è sbarazzato del coltello, ma il tutto era stato immortalato dalle telecamere in dotazione al bus.

Il sindaco Elia Delmiglio, nel congratularsi per il tempestivo intervento della Polizia Locale, esprime "piena solidarietà all’autista coinvolto e ribadisce la tolleranza zero dell’amministrazione comunale, nei confronti di questi soggetti poco avvezzi al rispetto delle leggi e delle regole". Inoltre Delmiglio auspica che gli ultimi strumenti normativi, introdotti dal Governo, in termini di sicurezza urbana, "possano contribuire al miglioramento della vivibilità e dell’ordine delle comunità".