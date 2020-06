Casalpusterlengo (Lodi), 27 giugno 2020 - Un 17enne a bordo di uno scooter è stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Golgi e via Caravaggio a Casalpusterlengo. L'incidente è avvenuto intorno alle 19. Il veicolo non è riuscito a evitare il tremendo impatto dopo che il giovane (L.S., e iniziali) non avrebbe rispettato lo stop, stando a una primissia ricostruzione della dinamica, che resta però al vaglio.

La situazione è subito apparsa grave. Infatti sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha portato il 17enne all'ospedale di Lodi per le cure del caso. Il centauro è arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono stati effettuati i rilievi della polizia locale.