Scrittrice casalina arriva seconda al Premio Nazionale Giovanni Bovio. A trionfare è stato il romanzo “Autopsia di un’emozione“, di Ilaria Caserini, autrice di Casale. Un testo in parte autobiografico, non scientifico, ma carico di significato. Un vero e proprio inno alla vita, a prestare attenzione ai sintomi di mali invisibili che, se trascurati, possono distruggere l’esistenza. Il libro realizzato per combattere la depressione si è infatti classificato al secondo posto alla 5ª edizione del Premio. La 41enne, impiegata all’ufficio personale di Enel, annuncia la novità con soddisfazione e gratitudine verso la giuria che ha capito il suo profondo messaggio. Il concorso nazionale vanta il "Patrocinio Morale" della Regione Puglia e del Comune di Macchiagodena.

In occasione della sfida sono state premiate le prime 5 opere di ogni sezione, con targhe, diplomi di merito e premi in denarorimborsi spese. A vincere il premio unico è stato il romanzo intitolato "Legàmi", dell’autrice Roberta Mezzabarba (di Viterbo), pubblicato da La Caravella Editrice. La casalina invece si è distinta nella sezione “Il secolo nuovo“ (narrativa e-book).

Paola Arensi