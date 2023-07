Casa di comunità nell’ex scuola "Sarà tra le più moderne"

Svelati i servizi della futura Casa di comunità che sorgerà nella ex scuola di piazza don Pozzoni (concessa da Comune in comodato d’uso all’Asst) a Zelo Buon Persico, "il cui cantiere sarà consegnato alla fine dell’anno e per cui sono stati scelti i fornitori" come ha ribadito il direttore generale dell’Azienda sanitaria Salvatore Gioia. Venerdì scorso al Centro anziani “Filo d’Argento” gli addetti ai lavori di Asst hanno spiegato le opportunità di assistenza ai cittadini offerte dal nuovo hub e di coinvolgimento di associazioni e terzo settore. La collaborazione sarà infatti preziosa per garantire il funzionamento della struttura. Con Gioia erano presenti il direttore socio sanitario Enrico Tallarita e il sindaco di Zelo Angelo Madonini, con la vicesindaco Daniela Brocchieri, i rappresentanti dei comuni dell’ambito: Cervignano D’Adda, Comazzo, Galgagnano, Lodi Vecchio, Montanaso, Merlino, Mulazzano, Sordio, Tavazzano. "Dal punto di vista strutturale, l’hub di Zelo sarà tra i più moderni ed efficienti in Lombardia - ha affermato ancora Gioia -. Creeremo un presidio socio sanitario vicino al territorio, dotato di ambulatori, punto prelievi, centro unico prenotazioni, integrabili con le attività di assistenza sociale. Grazie all’azione sinergica tra Asst, enti locali, operatori dei servizi sociali, volontari i bisogni dei cittadini troveranno una risposta coordinata, anche nei casi che non rientrano nelle competenze specifiche di un solo soggetto".

Nell’hub di Zelo, come illustrato da Tallarita, convergeranno studi per i medici di medicina generale, ambulatori di specialità, tra cui oculistica, diabetologia e geriatria, e servizi di diagnostica di base, compreso un punto prelievi. Saranno presenti gli infermieri di comunità. Dal pubblico è stato espresso l’auspicio che con la nuova struttura si riducano i tempi di attesa per visite e controlli.

P.A.