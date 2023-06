Carabinieri scoprono tre immigrati irregolari in una palazzina abbandonata a Secugnago

Blitz dei carabinieri della stazione di Casalpusterlengo in uno stabile abbandonato a due passi dalla stazione ferroviaria di Secugnago. Domenica mattina le forze dell’ordine, allertate dal proprietario dell’immobile, hanno concentrato la propria azione lungo il viale del piccolo scalo della Bassa. Qui si affaccia una palazzina su due piani, in parte, anni fa, utilizzata come locale notturno. Ora è completamente in disuso ma di prossima ristrutturazione: da alcuni giorni, però, era stato notato un insolito “viavai“ di sconosciuti. I militari dell’Arma, una volta all’interno, hanno notato la presenza sin da subito di giacigli di fortuna, abbigliamento sparso un po’ ovunque e resti di generi alimentari. Il controllo, esteso a tutte le camere, ha consentito di identificare tre soggetti stranieri, di etnia nordafricana, irregolari, i quali sono stati accompagnati in caserma per approfondimenti e l’attivazione delle procedure amministrative finalizzate all’espulsione dall’Italia. Il proprietario ha così ripreso possesso dell’abitazione la quale nei prossimi giorni sarà ristrutturata e rimessa in sicurezza.