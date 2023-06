Carabinieri identificano e denunciano 31enne per furto con strappo di collana d'oro"

Era riuscito a fuggire, ma è poi stato identificato dai carabinieri, che lo hanno denunciato, in stato di libertà, per il furto con strappo di una collana d’oro. A.R., 31enne magrebino, è infatti ritenuto il responsabile di quel che ha denunciato un giovane bosniaco, successo l’altra sera fuori da un pub a Voghera. La vittima sarebbe stata avvicinata dall’uomo, che con gesto repentino ha strappato dal collo la collana d’oro per fuggire subito a piedi e riuscendo a far perdere le proprie tracce. I militari, ricevuta la denuncia il giorno dopo e avviando immediate indagini, hanno individuato nel 31enne il presunto responsabile.