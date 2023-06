Carabinieri di Pavia: 256 arresti e 26mila servizi in un anno, consegnati riconoscimenti

"Un dato statistico su tutti rivela la mole di lavoro svolta dall’Arma: i carabinieri, nell’ultimo anno, hanno proceduto per l’89% di tutti i reati commessi sul territorio provinciale". Lo ha sottolineato ieri il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Iseglio (nella foto), nel suo discorso alla cerimonia in piazza San Pietro in Ciel d’Oro per il 209esimo annuale di fondazione dell’Arma. "I carabinieri del Comando provinciale tra giugno 2022 e maggio 2023 hanno effettuato 256 arresti in flagranza di reato, denunciato in stato di libertà 2.674 persone e svolto 26mila servizi esterni".

Tra i numeri spiccano 90 furti in abitazioni e negozi e 40 rapine per cui le indagini hanno individuato i presunti responsabili, 250 casi di violenza di genere fisica o psicologica, 143 incontri anti-truffa con anziani e 97 minorenni arrestati o denunciati. Nel corso della cerimonia, consegnati i riconoscimenti ai militari del Comando che si sono distinti in operazioni di servizio: encomi semplici alla Sezione operativa del Norm della Compagnia di Pavia, al brigadiere Matteo Vinci e all’appuntato scelto Francesco D’Agostino, all’appuntato scelto Edoardo Canobbio, al vicebrigadiere Giuliano Battisti, al brigadiere Giacomo Manca e ancora all’appuntato scelto Francesco D’Agostino.

S.Z.