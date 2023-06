Carabinieri di Codogno: maxi multe per guida in stato di ebbrezza e bambini in auto senza seggiolini I carabinieri della Compagnia di Codogno hanno multato tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza, due per non aver utilizzato i seggiolini per bambini in auto e altri due per mancata assicurazione: le multe complessive ammontano a oltre 10mila euro.