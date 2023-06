Carabinieri a Codogno, 8 sanzioni per monopattini senza casco protettivo

Monopattini circolano senza regole per Codogno, giro di vite dei carabinieri. È di otto sanzioni, principalmente per non aver indossato il casco protettivo obbligatorio, e 400 euro totali il bilancio delle sanzioni verbalizzate dall’Arma nei giorni scorsi in città. I controlli hanno riguardato sia il centro storico che le principali arterie. I multati sono tutti minorenni e così ora saranno i genitori a pagare le sanzioni. I controlli sono stati promossi con l’obiettivo di scongiurare eventuali problemi alla circolazione stradale e attuati dai diversi equipaggi della Compagnia di Codogno. I militari dell’Arma ricordano anche che i monopattini non possono circolare sulle strade extraurbane. Inoltre i conducenti devono avere compiuto 14 anni; devono indossare il casco, se hanno tra i 14 e i 18 anni di età; devono non superare il limite di 20 kmh, e di 6 kmh nelle aree pedonali; non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli; devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani; possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione; devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di notte; devono avere indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop) dal 1° gennaio 2024. I monopattini possono invece circolare: sulle strade urbane con limite di velocità di 50 kmh nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette; di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente. P.A.