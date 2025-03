Car sharing, un’opportunità. Auto condivise nel piccolo paese: "Aiutiamo ambiente e persone"

Il car sharing arriva anche a Massalengo. Da oggi, i cittadini potranno prenotare un’automobile elettrica di ultima generazione messa a disposizione dall’amministrazione comunale e da E-Vai, società del gruppo FNM (Ferrovie Nord Milano). "È stato un lungo percorso concretizzato nell’ultimo semestre dell’anno scorso – spiega il sindaco Severino Serafini –. Nato da una sinergica collaborazione per garantire non solo un mezzo ai dipendenti comunali, ma anche per offrire un ulteriore servizio di mobilità ai cittadini". Si tratta infatti di un modello che prevede l’utilizzo condiviso di un’auto tra i dipendenti del Comune e la cittadinanza che avrà la possibilità utilizzare il veicolo tutti i pomeriggi dalle 14 in poi. "Questo sistema – aggiunge Giovanni Alberio di E-Vai – permetterà di sviluppare una nuova mentalità. Viene infatti fornito un servizio sostenibile, che abbatte i costi, riduce le emissioni di Co2 nell’aria e consente di includere i neopatentati e chi, senza auto, è normalmente escluso dalla mobilità al di fuori del paese". Il Comune di Massalengo pagherà una quota periodica per l’utilizzo del veicolo da parte dei suoi dipendenti e rientrerà delle spese incassando la metà degli introiti dalle prenotazioni del veicolo quando utilizzato dai cittadini.

Al momento a disposizione c’è solo un’automobile, una Renault, ma nei prossimi giorni la flotta verrà ampliata con nuovi mezzi, alcuni dei quali ibridi. Il servizio era già attivo a Marudo e a Castiraga Vidardo. Da E-Vai sperano di portare questo servizio, dopo Massalengo, in tanti altri comuni del territorio.