Massalengo, caprioli cadono nel canale e non riescono più a uscire: salvati dai vigili del fuoco

Massalengo (Lodi), 28 aprile 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi due volontari del servizio di vigilanza ittico-venatoria della Provincia di Lodi e i vigili del fuoco hanno salvato due caprioli in difficoltà. Alcuni agricoltori hanno segnalato le due povere bestiole in un canale. Trattandosi di un fossato con sponde di cemento, i due animali, pur riuscendo a nuotare, non sono riusciti a uscire dall’acqua. Dopo la segnalazione alla polizia provinciale, i volontari hanno raggiunto la roggia Vigana, nel territorio compreso tra i Comuni di Massalengo e Villanova del Sillaro e si sono attivati per liberare le bestiole.

Raggiunto il luogo e presa visione della situazione, è stato informato il comando provinciale di Lodi dei vigili del fuoco, che ha inviato una squadra in posto. I soccorritori sono quindi riusciti a indirizzare i due caprioli (un maschio e una femmina) verso una chiusa, passaggio che conduce ad un tratto di roggia con sponde in erba. Questo tratto è stato reso accessibile dall'azionamento del dispositivo da parte del gestore del corso d'acqua. Una volta risalita la sponda, i caprioli si sono quindi inoltrati nelle campagne circostanti, nei pressi della cascina Santa Maria del Toro, nel Comune di Villanova del Sillaro. “Tenuto conto dell'analogo episodio verificatosi nella stessa zona solo due giorni prima, si presume che nel contesto ambientale di quest'area del territorio si stia consolidando la presenza di un nucleo di caprioli” comunicato in Provincia.