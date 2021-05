di Laura De Benedetti Da lunedì le vaccinazioni nel Lodigiano avranno un incremento di oltre il 50%: si passerà infatti dalle circa 2mila al giorno di fine aprile alle 3200-3400 vaccinazioni, contando di arrivare alle 3500 somministrazioni quotidiane entro la prima settimana di maggio. A darne l’annuncio è l’Asst che gestisce i tre centri vaccinali lodigiani di Lodi, Codogno e Sant’Angelo (quest’ultimo con operatori dell’Esercito). Tutto ciò anche grazie all’arrivo, mercoledì scorso, di 10.540 dosi del vaccino Pfizer. Giovedì sera...

Da lunedì le vaccinazioni nel Lodigiano avranno un incremento di oltre il 50%: si passerà infatti dalle circa 2mila al giorno di fine aprile alle 3200-3400 vaccinazioni, contando di arrivare alle 3500 somministrazioni quotidiane entro la prima settimana di maggio. A darne l’annuncio è l’Asst che gestisce i tre centri vaccinali lodigiani di Lodi, Codogno e Sant’Angelo (quest’ultimo con operatori dell’Esercito). Tutto ciò anche grazie all’arrivo, mercoledì scorso, di 10.540 dosi del vaccino Pfizer. Giovedì sera risultavano vaccinate circa 75mila persone di cui però oltre 52mila solo con la prima dose. Oggi, 1 maggio, invece, sono prenotate 1850 persone e domani 1990. In media le vaccinazioni raggiungono le 900 al giorno a Lodi (dove sono attive 12 linee vaccinali su 20), 600 a Codogno (6 su 9) e 300 a S.Angelo (6 tutte attive). Nonostante il potenziamento dell’attività non sono ancora sciolti i nodi degli assembramenti, prettamente nell’ex centro fieristico di San Grato a Lodi, registratisi quotidianamentea ma con punte il sabato, con affollamenti potenzialmente pericolosi e gente, spesso anziana, costretta per ore in piedi. "Molti si presentano con largo anticipo mentre, lo ribadiamo, è sufficiente arrivare 10-15 minuti prima dell’orario indicato e con al massimo un accompagnatore, se necessario - sostiene Asst -. Altro suggerimento è di stampare la modulistica dal sito Asst e presentarsi coi fogli già compilati". "Purtroppo persone con appuntamento alle 11, alle 8 sono già qui, ma il problema è originato anche dal fatto che a Lodi arriva gente da Melzo, Paullo, Cassano, Gorgonzola e ai prenotati si aggiungono coloro che hanno uno scritto del medico o altra motivazione e non sono in elenco, per cui si creano code e anche tensioni" - afferma Alberto Panzera, che dirige la Protezione civile di Lodi. Quest’ultima ha allestito un tendone per riparare le persone, almeno durante gli acquazzoni. Eppure dell’ex spazio fieristico è usata solo un’ala; l’altra, chiusa, potrebbe diventare una maxi area coperta, con posti a sedere, per le persone in attesa: "Sarebbe una bella cosa" - ammette Panzera. Intanto l’Asst ricorda di aver già reclutato 20 medici e 11 infermieri volontari come vaccinatori ma che la ricerca è continua: ci si può candidare alla mail volontari.vaccini@asst-lodi.it. Il Comune fa sapere invece di aver finora svolto 66 servizi di accompagnamento assistito di over 80 e disabili presso l’hub di San Grato e di averne altri 30 in programma fino al 18 maggio (prenotazioni tramite Centro anziani). Sal, infine, ha donato 200 boracce al personale in servizio nei tre hub e ha messo a disposizione a Lodi il proprio erogatore d’acqua di rete mobile.