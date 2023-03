Cantieri al via in pieno centro, rischio caos nelle ore di punta

Cantieri nel vivo in centro e rischio caos col traffico che potrebbe andare il tilt in alcune ore della giornata: tra domani e martedì infatti scattano lavori non procrastinabili e dunque gli automobilisti rischiano di infilarsi in un imbuto. Da martedì scattano i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di viale Cappuccini, nel tratto tra la “Mantovana“ e via Olimpo, e la contestuale variazione altimetrica del piano stradale. Il transito di pedoni e ciclisti dunque sarà interdetto fino al 30 giugno così come verranno introdotte forti limitazioni al passaggio delle auto a seconda delle esigenze degli operai della ditta. Chi arriva dal centro dovrà girare verso vicolo Lampugnani e via Papa Giovanni XXIII mentre sarà istituito divieto di sosta su via Galli. Problemi anche all’incrocio tra viale Cappuccini e vicolo Olimpo per il rifacimento della fognatura da domani a venerdì. Contestualmente sarà rifatto l’asfalto lungo viale Mantova da domani all’8 aprile in un punto da “bollino rosso“.