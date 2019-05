Lodi, 26 maggio 2019 - La ciclabile per l’università, che doveva essere pronta a fine maggio, è ancora un cantiere incolto. Nel sopralluogo effettuato dal Comune il 2 maggio la Giunta, composta dalla sindaca Sara Casanova, dall’assessora ai Lavori pubblici Claudia Rizzi e da quello alla Viabilità Alberto Tarchini, aveva già annunciato la fine del cantiere «all’inizio di luglio». Ma 20 giorni dopo su entrambi i lati della tangenziale si intravvede ancora solo il tunnel buio dell’ex roggia Bargana che passa sotto la tangenziale, il cui alveo è destinato a divenire sede della ciclabile di collegamento tra il centro e il campus universitario, passando per il Parco Tecnologico.

Alle spalle del magazzino della nuova Coop, a ridosso della tangenziale, alcuni manufatti in cemento hanno deviato l’acqua del canale ma il cantiere, mercoledì scorso, 22 maggio, sembrava in stato di abbandono. Una rete, appoggiata, chiudeva l’ingresso del sottopasso al cui interno sono stati depositati elementi di un ponteggio. Nessuno però era al lavoro, il percorso di accesso ciclabile non era ancora nemmeno stato tracciato, l’area appariva incolta, in stato di abbandono, tra blocchi di pietra e fango. "Nell’ultimo sopralluogo il cronoprogramma era stato aggiornato a metà luglio e non ho notizie di ulteriori ritardi - afferma l’assessore Alberto Tarchini -. Lo slittamento da maggio a luglio è stato dovuto alle condizioni meteo, che non hanno aiutato e anche in questi giorni non sono favorevoli, e al fatto che la ditta ha dovuto gestire le interferenze con l’attiguo cantiere della Coop (costruita in tempi record e inaugurata il 9 maggio, ndr). L’adeguamento del manufatto idraulico, che era l’opera più complessa e impegnativa da realizzare, è stato effettuato; ora di per sé le opere stradali dovrebbero essere più agevoli. Si tratta di creare una base ciclabile asfaltata nell’alveo, con le relative rampe di collegamento, mentre le rive rimarranno inerbite". Il progetto della nuova ciclabile è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per la modifica dei canali irrigui. L’appalto è stato assegnato dal Comune all’impresa Vima di Spigno Saturnia, in provincia di Latina, per 192 mila euro: i lavori sono iniziati a febbraio.