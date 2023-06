Camionista rapinato e preso a sprangate

Sono stati sorpresi dal camionista mentre spostavano la merce dall’autoarticolato a un furgone bianco, su cui sono fuggiti dopo aver colpito la vittima a sprangate. Tre uomini, con i volti scoperti e descritti come asiatici, sono entrati in azione l’altra nella notte in un’area di sosta per camion nei pressi della logistica Geodis di Marzano. Sul posto, poco prima dell’una, sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari di Areu. Per ricostruire l’accaduto è stato necessario un interprete del Nue (Numero unico di emergenza 112), perché il camionista, un 56enne moldavo della Transnistria, parla solo russo. Ha riferito che stava dormendo nella cabina quando è stato svegliato da rumori e ha sorpreso i ladri in azione. Ha tentato di bloccarli ma è stato sopraffatto, anche perché i malviventi l’hanno colpito con spranghe trovate sullo stesso camion. Dopo aver rifiutato inizialmente il trasporto in ospedale, il camionista è stato invece accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso del San Matteo con svariate contusioni. Intanto i banditi si erano già dileguati con metà del carico.

S.Z.