Lodi, 29 marzo 2018 - Adam ha sempre sognato di giocare a calcio. Ha 17 anni, è originario della Costa d’Avorio, e da quando è arrivato in Italia, ormai un anno fa, il pallone è stato il suo unico compagno di viaggio. «Il mio idolo è Marco Verratti, il centrocampista della Nazionale e del Psg. Lo conosci?», chiede un po’ intimidito. Per lui e altri sei ragazzi, richiedenti asilo come l’ivoriano, ora c’è la possibilità di partecipare a un torneo nazionale. L’integrazione passa attraverso lo sport. Sono sette i ragazzi africani accolti nelle strutture Sprar di Lodi, il servizio di accoglienza gestito a livello nazionale, che parteciperanno al progetto “La rete” organizzato dalla Figc. Si tratta di un torneo nazionale rivolto agli stranieri minori non accompagnati di età compresa tra i 16 e i 18 anni. La prima partita del torneo si terrà a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì, il 9 aprile.

«Anche quest’anno i minori non accompagnati richiedenti asilo o lo status di rifugiati, ospitati dalle cooperative Famiglia Nuova e Le Pleiadi, parteciperanno a un torneo nazionale di calcio – spiega il delegato della Figc di Lodi, Erminio Ampisio –. La città di Lodi, attraverso la società sportiva Laudense Ausiliatrice, è l’unica per la Lombardia ad avere aderito al progetto organizzato dalla Figc». L’anno scorso la rappresentativa lombarda è arrivata alla finale, purtroppo perdendola, a Coverciano, nella struttura della Nazionale italiana, contro la Sicilia.

Per l’edizione 2018, la terza per il torneo, i giovani migranti comporranno una squadra insieme ai coetanei italiani. Il gruppo si allenerà sui campi della Laudense. «Quest’anno abbiamo le stesse ambizioni, e speriamo di aggiudicarci il torneo – aggiunge il presidente Nicola De Toma –. Per i ragazzi è un’esperienza bellissima e alcuni di loro giocano oramai stabilmente nelle squadre della Laudense Ausiliatrice: un progetto di amicizia e di integrazione che funziona perfettamente e che sta offrendo a ciascuno importanti possibilità e prospettive».