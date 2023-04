Cade dal tetto del capannone Grave operaio

CORANA (Pavia)

È caduto dal tetto del capannone sul quale stava lavorando. A.E.R., muratore di nazionalità marocchina, 36 anni, è finito in gravi condizioni in ospedale dopo il volo da un’altezza di una decina di metri. L’infortunio nella tarda mattinata di ieri, poco prima della 11.30, nell’area industriale di Corana, in un capannone in via Giovanni Minoli.Immediata la chiamata al 112 fatta dai colleghi. Dalla centrale operativa dell’Areu è stato inviato l’elisoccorso che ha poi trasportato il ferito al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato con prognosi riservata, cautelativa, non ritenuto per fortuna in pericolo di vita. La dinamica vrrà chiarita dagli ispettori di Ats, intervenuti insieme ai soccorsi sanitari, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le ipotesi al momento sono quelle di una perdita d’equilibrio del muratore o di un improvviso cedimento del tetto sul quale stava lavorando. Dovrà essere verificato il rispetto delle norme di sicurezza, individuando eventuali responsabilità. S.Z.