Caccia grossa al ladro Borse sparite in centro Identificato il colpevole

di Paola Arensi

Ripetute razzìe di borse e portafogli, identificato e denunciato un uomo. Svolta nell’indagine della polizia di Stato di Lodi su una serie di furti avvenuti, nei giorni scorsi, nel pieno centro del capoluogo. Ne risponderà davanti al giudice un italiano senza fissa dimora, di 45 anni, che ora è indagato dalla Procura. Secondo quanto riscontrato dagli agenti della Questura, si tratterebbe di una persona con problemi psichiatrici, che avrebbe agito in diverse circostanze e che ha già alle spalle episodi simili. E ora dovrà difendersi davanti giudice. Le accuse a suo carico sono furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Secondo la ricostruzione derivata dalle indagini degli agenti, l’indagato sarebbe l’autore materiale di numerosi furti. In uno di questi episodi, l’uomo era stato anche rincorso da un giovane studente e dal suo insegnante che, all’uscita dalla scuola, avevano notato il 45enne allontanarsi frettolosamente. Secondo le due testimonianze acquisite dalla polizia di Stato, l’uomo camminava svelto con una borsa da donna in mano, poi risultata sottratta nei minuti precedenti all’interno di una chiesa poco distante. Entrambi gli inseguitori avevano anche girato un video e questa ripresa, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in centro a Lodi e raccolte dagli agenti della Polizia di Stato, hanno permesso la svolta.

All’indagato vengono contestati anche altri colpi. Si tratta del furto di una borsa, rubata a una dipendente di un bar del centro, e di un portafoglio razziato a un corriere che, impegnato in una consegna, lo aveva lasciato all’interno del proprio furgone. In alcuni casi l’autore del furto avrebbe anche utilizzato le carte bancomat delle vittime per effettuare alcuni acquisti nei negozi di ignari commercianti del centro cittadino.

Per arrivare all’indagato e risolvere il caso, gli investigatori hanno quindi intrecciato il filmato ricevuto dai testimoni con i filmati della videosorveglianza cittadina e le testimonianze raccolte via via. E alla fine l’indagine si è conclusa con la denuncia del 45enne, che si è visto rintracciare e denunciare a piede libero.