Caccia alla motonave Appalto numero quattro

Il Parco Adda Sud prova ad appaltare, per la quarta volta, la nuova motonave per navigare sul fiume quattro stagioni l’anno e quindi anche con la secca. Dopo quattro tentativi di gara andati a vuoto, per una preventivazione risultata sottostimata, l’impennata dei prezzi conseguente al blocco del Canale di Suez e infine la guerra in Ucraina, si cerca ancora qualcuno disponibile a realizzare un’imbarcazione con servizio traghetto per la navigazione interna sull’Adda nel territorio del Parco. Le offerte vanno presentate attraverso la piattaforma regionale Sintel, il valore totale stimato del mezzo è di 693mila euro.

Il presidente del Parco Francesco Bergamaschi spiega: "La realizzazione sarà affidata a chi presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Non ci sono invece limiti al numero di candidati invitati a presentare l’offerta. I termini per l’ultimazione della fornitura sono a 12 mesiconsecutivi dalla data riportata nel verbale di comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto. Salvo eventuali richieste di proroga per motivate cause".

"Per tornare in gara, nell’impossibilità di integrare ulteriormente il quadro economico, si è definito di ridurre le ambizioni: ci si attende un’imbarcazione un po’ più ordinaria senza però rinunciare però al ridotto pescaggio per massimizzare la possibilità di navigazione con portate limitate del fiume. La ricettività sarà di 55 passeggeri, pensando all’interscambio con bus turistici". Questo è l’ultimo di quattro progetti finanziato nell’ambito degli Interventi Emblematici Maggiori 2018.

P.A.