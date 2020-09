Tavazzano (Lodi), 22 settembre 2020 - Si incendia cabina elettrica, forti boati per strada. Paura a Tavazzano, lungo la via Emilia strada statale 9, dove alcuni automobilisti hanno sentito forti boati e dato l’allarme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e le forze dell’ordine sono andati subito a controllare.

In realtà si è incendiata una cabina elettrica e ci sono stati dei boati piuttosto forti dovuti alla presenza di 15.000 volt di corrente entrata in contatto col rogo. Fortunatamente non ci sono stati feriti e l’impianto è stato presto disattivato per evitare ulteriori pericoli. I pompieri hanno spento il fuoco limitando i danni. A seguire è intervenuta una ditta specializzata che sta provvedendo al ripristino della cabina elettrica. Non si segnalano disagi viabilistici.