Brembio, un’auto finisce contro il muro di una casa: grave il conducente

Brembio (Lodi), 14 luglio 2023 – Un’auto finisce contro una casa, grave il conducente. L'incidente è avvenuto a Brembio. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto proveniva dalla piazza, su viale Gramsci e all'incrocio con via Veneto e via Roma, è andata a sbattere, per cause sconosciute, contro il muro di una abitazione.

Il conducente ha accusato traumi importanti ed è stato presto raggiunto dall'auto medica, da una ambulanza della Croce casalese e dall'elisoccorso. Poi il malcapitato è stato quindi trasportato, con l'eliambulanza, all'ospedale Maggiore di Lodi, per le cure del caso. Sul posto è arrivata anche la sindaca Oriana Ghidotti, informata del fatto e immediatamente accorsa. E il traffico è finito nel caos. L'incrocio e la strada sono stati infatti bloccati, dai carabinieri, per consentire i soccorsi e i rilievi e tenere lontano i curiosi. Ora i carabinieri lavoreranno per ricostruire la dinamica dell'accaduto.