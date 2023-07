Botte e stalking Incubo finito per due donne Violenti in carcere

Accoltella la ex moglie davanti al figlio ma il ragazzo lo ferma e finisce in carcere. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Lodigiano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno fatto finire in carcere a Lodi un uomo egiziano di 46 anni, attualmente residente nel Piacentino, in Alta Val Tidone, ma domiciliato a Sant’Angelo Lodigiano. Da un episodio culmine, in cui è spuntata una lama, sono seguiti accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi, che hanno fatto emergere altri episodi violenti avvenuti in passato che hanno poi condotto al provvedimento. Il "codice rosso", che prevede procedure di legge immediate, a tutela delle vittime, è scattato a Sant’Angelo Lodigiano la sera del 30 giugno 2023. I carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione di una donna dopo che il marito, con cui è in corso una separazione, l’avrebbe raggiunta con un coltello e aggredita. La malcapitata è stata ferita alla zona lombare ed al fianco destro ma, per fortuna, non gravemente. Questo solo perché in casa era presente il figlio maggiorenne della coppia che, vista l’aggressione, è intervenuto ed è riuscito ad allontanare il padre.

L’uomo, su tutte le furie, nella concitazione si è anche ferito da solo, accidentalmente, con lo stesso coltello che impugnava. La donna è stata curata e medicata presso l’ospedale Maggiore di Lodi, mentre l’uomo nel nosocomio di Pavia. A seguire, il giudice per le indagini preliminari, in seguito alle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e porto illegale di arma, ha emesso l’ordinanza di custodia in carcere.

Codice rosso attivato anche nel Basso Lodigiano dove una donna ha sporto denuncia all’Arma perché si sentiva vessare da un uomo per il quale non ricambiava l’interesse. Il 19 luglio i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Codogno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari, presso il Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura della Repubblica. È finito nel carcere Cagnola del Capoluogo un quarantenne di nazionalità marocchina che vive a Casalpusterlengo. Ora l’uomo è accusato dei reati di stalking e rapina. La donna sarebbe stata vittima di appostamenti presso il suo posto di lavoro, minacce di aggressioni, anche paventando l’uso dell’acido, di sottrazione del telefono cellulare e di danneggiamento del suo veicolo. Le indagini svolte dai militari dell’Arma di Codogno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno quindi permesso di raccogliere elementi che hanno portato alla rapida richiesta ed emissione dell’ordinanza cautelare immediatamente eseguita dai militari.

Paola Arensi