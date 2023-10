Botte e minacce alla compagna. Scatta l’arresto

PANDINO (Cremona)

Ha fatto passare due anni di inferno alla sua ragazza e poi, quando la relazione è terminata, lui ha continuato a minacciarla e alla fine, dopo alcune denunce, un 19enne di Pandino è stato arrestato. Un giovane è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri su ordine del giudice per le continue violenze, sia verbali, sia fisiche messe in atto nei confronti della sua ex convivente. I due ragazzi, nel 2021, avevano deciso di cominciare una convivenza che però per la ragazza si è dimostrata quasi subito impossibile, visto che il giovane aveva immediatamente manifestato una gelosia insana e a spesso violenta. Infatti, quando il ragazzo, che è anche tossicodipendente, a causa della gelosia non riusciva più a ragionare, insultava la sua compagna, la minacciava pesantemente e arrivava anche a malmenarla. Dopo due anni di calvario, nel luglio scorso la giovane ha deciso chiudere la relazione e di tornare nella sua abitazione di famiglia. Il diciannovenne però non ha accettato questa decisione e ha continuato a perseguitarla, inviandole messaggi minatori e minacciando di morte chiunque lei avesse frequentato, tanto che la ragazza si è trovata costretta a ricorrere più volte a denunce, presentate ai carabinieri del borgo, nella speranza di salvaguardarsi. Dopo alcune settimane di indagine i militari hanno presentato un rapporto al giudice che ha ordinato l’arresto immediato del diciannovenne. Quindi i carabinieri giovedì sono andati a casa del ragazzo per notificargli l’arresto e per comunicargli che sarebbe dovuto rimanere ai domiciliari fino al processo.

Pier Giorgio Ruggeri