Botte alla moglie Marito violento via da casa

Non può più tornare a casa. Il giudice ha posto fine a una serie di maltrattamenti e minacce che un sessantenne da tempo mette in atto nei confronti della moglie. Il provvedimento è stato preso dopo le indagini eseguite dalla polizia di Cremona, chiamata dalla donna lo scorso febbraio e messa a conoscenza di quel che succedeva in quella casa. In particolare la donna ha raccontato che il marito da tempo perdeva le staffe anche per futili motivi e, non accontentandosi di insultarla, aveva cominciato a picchiarla. In particolare durante una delle ultime liti l’uomo l’aveva minacciata di morte, brandendo un coltello. In un’altra occasione la moglie era stata fatta bersaglio del lancio di una sedia, che le aveva procurato delle contusioni. Infine, in un’altra occasione, era stata costretta a fuggire di casa e a trovare ricovero presso il figlio. Al termine di un’indagine durata due mesi, la polizia ha riferito al magistrato che ha deciso di allontanare il marito dalla casa coniugale, impedendogli far ritorno e di accedervi.

P.G.R.