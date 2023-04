Bonifica in corso nell’area della ex Cpsd

Lavori di pulizia e bonifica in corso all’interno dell’area dismessa ex Cpsd, l’ex fabbrica di infissi che si affaccia sul tratto cittadino della provinciale 234 a Codogno, e che, nel maggio dello scorso anno, fu acquisita da una società genovese, il Consorzio Euro Mag: dopo mesi di silenzio all’interno del maxi sito, ora finalmente qualcosa si muove. Addetti di una società specializzata muniti di tute bianche sono impegnati da alcuni giorni in operazioni di pulizia e smaltimento dei tantissimi rifiuti interni. Al momento in Comune non sono arrivate richieste di avvio di iter per la riconversione dell’area, ma i tempi potrebbero essere maturi. L’area era stata venduta per 450 mila euro dopo anni di tentativi, andati a vuoto, all’asta in tribunale.