Una questione di vecchie bollette dell’energia elettrica, trascinatasi per errori burocratici, è finita con un debito fuori bilancio della Provincia per circa 125 mila euro. "Si tratta di più fatture Enel mai volturate alla Provincia in seguito, presumibilmente, a cantieri nelle scuole superiori (gestite dall’ente, ndr) e comunque per degli errori e quindi mai pagate, relative anche a 10-15 anni fa - spiega il presidente Francesco Passerini -. Gli importi maggiori, per circa 35 mila euro sono arrivati all’Itas Tosi di Codogno, ma non solo. Le richieste di pagamento sono cominciate ad arrivare quando Banca Sistema, che acquista i crediti vantati da più soggetti, in questo caso Enel, nei confronti della Pubblica Amministrazione e poi ne avvia il recupero, ha fatto un riepilogo di bollette che partivano da 65 euro fino a qualche migliaio di euro, e le ha presentate a noi e al Tosi. Ci siamo messi a scartabellare e abbiamo immaginato che si sia potuto trattare in alcuni casi di allacciamenti temporanei per manutenzioni. In un caso la fattura era intestata a una scuola superiore di Lodi ma il contatore citato era a Sant’Angelo, probabilmente al Pandini. Comunque, per capire chi aveva davvero titolo a pagare e non rischiare il danno erariale abbiamo atteso che il debito arrivasse a sentenza, senza ovviamente, impugnarlo". La sentenza è del 4 febbraio 2021; oggi, in Consiglio provinciale, verrà votato il debito fuori bilancio. All’importo originario di quasi 71 mila euro, sono stati aggiunti 13 mila euro di spese legali e quasi 40 mila euro di interessi di mora (rispetto ai 60 mila della prima richiesta) arrivando cosi a oltre 124 mila euro. "Per la nostra scuola la questione riguarda un contatore, del convitto, fatturato a noi invece che alla Provincia - aggiunge Antonello Risoli, preside del Tosi -. Comunque da agosto la questione ‘burocratica’ è stata risolta e i pagamenti sono regolari".

Attualmente la Provincia ha accantonato per debiti fuori bilancio 1,5 milioni di euro per, spiega Passerini, "vecchi contenziosi come la richiesta di 13 milioni di euro fatta dalla ditta Fabiani per la tangenziale di Codogno o di 600 mila euro dalla Cre per l’impianto di Meleti". Oggi si voterà anche il bilancio consuntivo: "Nonostante la pandemia abbiamo centrato la programmazione, svolgendo più del 90% dei lavori programmati in scuole e strade per 6,8 milioni di euro".