Bodycam e telecamere sui bus: ecco le misure anti-aggressioni nel Lodigiano

Bodycam per autisti e ausiliari nei parcheggi, telecamere a circuito chiuso sui mezzi e possibilità di viaggiare gratis agli esponenti delle forze dell’ordine grazie a un protocollo siglato con Regione Lombardia. Sono le misure di sicurezza, messe in campo da Star Mobility di Lodi, per prevenire aggressioni e situazioni di pericolo al personale e ai passeggeri.

La compagnia di trasporto pubblico che gestisce le linee di pullman lodigiane ha infatti dotato di bodycam (modello “Axon Body 2“) tutti i conducenti. Le bodycam sono fornite anche agli ausiliari del traffico che controllano le aree di parcheggio di Lodi, Melegnano, Sant’Angelo, Codogno, Alzano Lombardo, Pero e Lodi Vecchio. "Sono impianti che entrano in funzione quando il verificatore sale a bordo. Un deterrente ai comportamenti scorretti, ma anche una sicurezza sul fatto che ciò che accade sugli autobus può essere monitorato – spiegano in Star –. Il tutto garantito in termini di privacy, dato che l’accesso ai video registrati è normato e consentito all’azienda, che potrà visionarli o fornirli alle autorità competenti, in caso di avvio di indagini su episodi avvenuti durante il viaggio.

La stessa garanzia viene fornita anche dalle telecamere a circuito chiuso, che sono state attivate sugli autobus di linea di nuova generazione e che consentono di offrire una forma di tutela tanto per gli autisti quanto per i viaggiatori che si spostano per andare al lavoro o a scuola".

Si garantisce, quindi, un monitoraggio costante della situazione. "Star Mobility, nella sua mission, ha infatti la valorizzazione della mobilità a 360 gradi e uno degli aspetti che teniamo in grande considerazione è quello della sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti – sottolinea l’amministratore delegato Valentina Astori –. Queste iniziative hanno la duplice finalità di aumentare il grado di sicurezza e di fare in modo che l’utilizzo della mobilità avvenga nel rispetto delle regole. Per noi si tratta di una forma di rispetto, sia nei confronti dei viaggiatori regolari, sia nei confronti della mobilità stessa e della sua sostenibilità, a conferma del nostro interesse a voler offrire un servizio di qualità sempre migliore, che risponda alle aspettative dei viaggiatori e alle loro esigenze. La nostra ambizione è quella di avere un approccio moderno e proattivo". In accordo con Regione, quale ulteriore deterrente, le forze dell’ordine viaggiano gratis.