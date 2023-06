Blitz a segno nell’area di via Mochi Trovati senzatetto nella ex ditta

di Paola Arensi

Area industriale abbandonata diventa rifugio di senzatetto, scatta il blitz delle forze dell’ordine. Ormai da alcuni anni, l’ex area industriale Gallay Mauser di via Mochi alle spalle dei binari della ferrovia andando da Codogno verso la frazione Retegno è diventata riparo improvvisato per senzatetto che, come rilevato dalle forze dell’ordine, occasionalmente trovano riparo nei locali fatiscenti della struttura. Ma questo, oltre ad essere illegale, è pericoloso. Sono stati quindi numerosi, nell’ultimo periodo, i blitz. Interventi delle forze dell’ordine che puntualmente, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di polizia amministrativa, in sinergia con l’amministrazione comunale del sindaco Francesco Passerini, hanno costantemente monitorato la situazione dell’ex plesso industriale. E c’è stato un ulteriore blitz ieri dato che, negli ultimi giorni, alcuni residenti avevano segnalato un nuovo andirivieni di soggetti che entravano ed uscivano dal fabbricato in disuso. A seguito di tale segnalazione, i militari della stazione carabinieri di Codogno e gli agenti della polizia locale, hanno quindi effettuato un accesso congiunto, documentando lo stato dei luoghi ed identificando cinque persone, tre uomini e due donne, romeni di etnia rom, che avevano creato giacigli di fortuna all’interno dell’ex fabbrica. Tutti loro sono stati accompagnati in caserma per approfondimenti investigativi.

Ad aprile dello scorso anno, nell’ex stabilimento chimico, dovettero intervenire i vigili del fuoco perché qualcuno vide un filo di fumo: era il fuoco improvvisato di sei senzatetto, che lo avevano acceso per scaldarsi mettendo però fortemente a rischio la loro incolumità. Furono invitati a sgomberare l’area, cosa che però non accadde.