Biometano verso il “sì“ "Noi gli unici contrari"

"Noi siamo da sempre contrari all’impianto di biometano, ma temo che alla fine si farà". Il sindaco di Maleo Dante Sguazzi scrive virtualmente ai suoi cittadini in merito alla vicenda dell’iter autorizzativo in pieno svolgimento per il possibile arrivo di un insediamento da sessantamila tonnellate di rifiuti presso la località Cascina Nuova.

"Alcuni giorni fa la Provincia di Lodi ha convocato la conferenza dei servizi alla quale sono pervenuti i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti in questo progetto: gli unici contrari eravamo noi – ribadisce il primo cittadino di Maleo –. Con molta probabilità si arriverà quindi a concedere disco verde all’impianto di biometano". "Al nostro Comune – prosegue Sguazzi – spetteranno, come introiti, i costi di costruzione oltre alle opere compensative: chiederemo certamente di ottenere il massimo possibile".

M.B.