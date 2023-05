Presentata la domanda in Provincia per l’impianto di biometano. Monta la paura a San Rocco al Porto

San Rocco al Porto (Lodi) –Dopo l’appena autorizzato impianto di biometano di Maleo, un’altra società di San Rocco al Porto, che ha un impianto di produzione di biogas, in zona Mezzana Casati, il 13 gennaio ha presentato un’istanza in Provincia di Lodi. Nel documento c’è la richiesta dell’esclusione della valutazione di impatto ambientale di un progetto che nascerebbe per produrre biometano e non più biogas, per produrre energia elettrica (capacità 500 Smc/h). Il Comune di San Rocco ha saputo della richiesta il 2 marzo e ora sta cercando di vederci chiaro.

L’amministrazione comunale, che ha presentato una mozione sul tema nell’ultimo Consiglio comunale, per rendere pubblica la questione e informare i cittadini, adesso ricorda che "la modifica tecnica dell’impianto comporta il raddoppio dell’area occupata (da 31.200 metri quadrati a 69.000), un aumento delle biomasse utilizzate da 29.586 tonnellate l’anno a 65.200 e quindi aumento del traffico". E senza dare un diniego a prescindere, l’ente ha presentato le proprie osservazioni, così come l’ Agenzia di tutela della salute e la Provincia. Il proponente aveva 30 giorni per rispondere alle richieste di chiarimento e approfondimento ricevute e i termini scadevano ieri, 30 maggio. Poi ha chiesto e ottenuto una proroga di 45 giorni.

«Il 20 giugno, quindi, gli interessati dovrebbero rispondere a tutte le osservazioni fatte e si vedrà" chiariscono in municipio. L’iter di legge da seguire è infatti piuttosto lungo e resta da vedere, in questo caso, che posizione prenderà la Provincia. "Da quanto si evince – spiega il sindaco Matteo Delfini –, nel processo di liquefazione del gas viene separato il metano dall’anidride carbonica, circa 6.000 tonnellate l’anno e quest’ultima sarebbe dispersa in atmosfera e questo ci sembra vada contro il principio ambientale. Proponiamo quindi di recuperarla e non immetterla in atmosfera. Siamo poi preoccupati per l’aumento del traffico sulla provinciale 145 e in paese, dove, a volte, passano i trattori".

Il Comune ha sottolineato che "è previsto l’inserimento, tra i vari materiali trattati, della pollina e della lettiere di broiler e abbiamo fatto notare eventuali rischi legati al trasporto". Insomma, "resta la preoccupazione per un eventuale impatto dell’impianto sul territorio" concludono in municipio.