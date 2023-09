Bimbo tolto alla mamma: "Mandato in altra scuola"

La vicenda dell’allontanamento del piccolo di dieci anni di Casalmaiocco dalla madre avvenuto un anno fa con un provvedimento del Tribunale dopo l’esposto del padre si arricchisce di un altro capitolo: ieri Manuela Bruschini del Gruppo Maternamente e Emanuela Natoli, presidente dell’Associazione Movimentiamoci di Vicenza hanno denunciato che il piccolo è stato trasferito in un altro istituto scolastico "senza alcun coinvolgimento della madre né alcuna motivazione didattico-educativa", come hanno ribadito in una nota. "Il bambino deve recarsi in un territorio diverso, privandolo così di relazioni educative ed amicali consolidate, allontanandolo dall’ambiente che gli era familiare – spiegano – si tratta evidentemente di una misura vessatoria, in contrasto con il più elementare buon senso pedagogico e psico-relazionale. Ci pare che la volontà sia quella di recidere le residue relazioni personali e sociali del piccolo. La madre ha segnalato la circostanza all’Ufficio scolastico territoriale di competenza. M.B.