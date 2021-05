Lodi - Una bambina di tre anni ha perso l’equilibrio ed è finita nel fiume Adda. A salvarla sono stati il padre e un ragazzo di 21 anni. Attimi di apprensione nell’area Belgiardino di Lodi, in via del Capanno, affacciata sul corso d’acqua che attraversa la città. Si tratta di una zona attrezzata riaperta sabato grazie alle recenti normative e subito messa alla prova oggi da uno spaventoso incidente.

Fortunatamente i presenti si sono accorti subito della piccola finita nel fiume, caduta mentre guardava l’acqua e sono riusciti a salvarla prima che la corrente la trascinasse lontano. Ci hanno pensato il padre e un 21enne, che poi ha avuto bisogno di una visita del 118. La piccola, in condizioni serie, è stata quindi visitata e accompagnata in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale di Bergamo. Grande apprensione tra i presenti. Ora Lodi prega per la famiglia lodigiana coinvolta. Sul posto erano presenti gli operatori della Croce rossa di Lodi, l’auto medica, l’elisoccorso di Bergamo, i carabinieri della compagnia locale e gli uomini della questura.