Berlusconi, ricordi e impressioni di Ancorotti e Pizzetti

Un ricordo particolare, quello del senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, che ha un passato in Forza Italia. "Ho visto Berlusconi in aula, al momento dell’insediamento del Senato. Mi ha colpito il fatto che quando è entrato tutti siano andati a salutarlo. La seconda volta che è arrivato è stata in occasione del voto del presidente, quando Forza Italia uscì dall’aula, ma lui rimase e andò a votare. Venne accompagnato da Daniela Santanché perché era dolorante e affaticato. Mi disse che era caduto e si era fatto male alla schiena. Ma il ricordo più bello è stato quando sono stato a casa sua a cena. Gli avevo preparato una sorpresa. Qualche tempo prima sua mamma Rosa era venuta a Crema in occasione del Carnevale ed era mia ospite. L’ho portata a Nosadello a pranzo da Volpi con la mia mamma e poi l’ho accompagnata al Carnevale e a visitare la città, sempre seguìto dal vicequestore Daniel Segre per ragioni di sicurezza e da un fotografo da me ingaggiato. Bene, alla cena ho regalato a Berlusconi le fotografie scattate in quell’occasione, lui rimase colpito e mi ringraziò moltissimo. Non andrò ai funerali perché sono a Parigi e poi penso ci siano problemi d’ordine pubblico, visto che i posti non sono assegnati".

Una visione da lontano, invece, quella del senatore cremonese del Pd Luciano Pizzetti: "Berlusconi veniva in aula piuttosto raramente e la cosa che ogni volta mi colpiva era il seguito che aveva. Veramente uno stuolo di parlamentari, soprattutto donne, che gli si facevano incontro per vezzeggiarlo e quasi osannarlo. E lui appariva molto contento. Ricordo anche un uomo di grande gentilezza ed educazione. Aveva un modo di porsi estremamente gradevole. Non ho avuto modo di confrontarmi con lui direttamente, ma che fosse una persona molto educata si coglieva. Era un uomo cortese e gentile".

Pier Giorgio Ruggeri