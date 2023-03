Basta un naso rosso per far felici i bambini

Lo scorso anno l’insegnante di italiano ci ha proposto di aderire all’iniziativa "Amici di penna". Abbiamo pensato: "Ecco adesso dobbiamo scrivere un testo per partecipare a qualche concorso!". La maestra ci ha spiegato che avremmo dovuto comunicare attraverso delle lettere con il gruppo Staff-scuola VIP. Questo VIP ci ha incuriosito: very important people? Abbiamo pensato che dietro a questa sigla ci fossero dei personaggi conosciuti, importanti, famosi! Ma la nostra curiosità aumentava sempre di più, mentre la maestra ci forniva informazioni sui componenti del gruppo.

Alla LIM è apparsa un’immagine di persone che indossavano un camice, delle parrucche e dei nasi rossi: Clown? Si clown, ma veramente speciali. Abbiamo iniziato a scrivere le nostre lettere presentandoci e facendo a loro tante domande. Abbiamo conosciuto i loro simpatici nomi: Cuscino, Tarallallà, Gilli Bi, Peggy, Con-fusione, Gizù, Lubi, Versamiele, Frilli, Punno, Favilla, Latata, Zio, Fuocherella, Clocli, Dream, Gigles.

Abbiamo saputo che una di loro da poco era diventata mamma, un’altra è già nonna, a tutti piace cantare, ballare, giocare, qualcuno fa trekking, ad altri piace scrivere. Ma a tutti soprattutto piace aiutare gli altri; persone semplici ma con un grande cuore! Regalano un po’ del loro tempo ai bambini che sono ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pavia. Raccontano favole, barzellette, cantano, ballano, giocano con i bambini ricoverati, allietano le loro giornate, le colorano di allegria e leggerezza, diffondono in maniera "viral" gioia e buonumore.

Nel mese di maggio hanno fatto un bellissimo regalo anche a noi: sono venuti a trovarci nella nostra scuola. Sono arrivati con il camice, le parrucche e i loro trucchi e i passanti li guardavano incuriositi! Abbiamo giocato tutto il pomeriggio nel cortile della scuola, ci siamo divertiti un sacco! Ci siamo posizionati in cerchio intorno ad un grande telo che dovevamo tenere con le mani e che al centro aveva un foro, un clown lanciava delle palline sul telo e noi dovevamo muovere il telo per non far cadere le pallina.

Cuscino si muoveva con una lunga bacchetta e noi dovevamo abbassarci per non essere colpiti. Il pomeriggio è volato, non abbiamo avuto il tempo per annoiarci, i giochi si susseguivano veloci e divertentissimi. Quando è stato il momento di salutarci ci dispiaceva, non avremmo voluto che andassero via! Abbiamo capito quanto è importante il loro volontariato che fa volare il tempo dei bambini che sono ricoverati.

Ma le sorprese non erano finite: hanno regalato a tutti il naso rosso da clown, anche alla maestra! Ci siamo messi in posa e abbiamo fatto una foto ricordo.

Al rientro in classe eravamo euforici: è stata un’esperienza molto bella e unica. Chissà seguendo il loro esempio magari qualcuno di noi fra qualche anno lo troverete con il naso rosso vicino ad un bambino in ospedale!