Basta con i sorprusi La realtà aumentata rende più potente il messaggio educativo

di Paola Arensi

A Didacta, la Fiera di Firenze sull’Innovazione della scuola, il criminologo di San Martino in Strada Cristian Federico Bonatti ha presentato, con l’azienda Easyteam e gli altri partner Zenyth, Carrarolab, Mail Box e Didacta, “Stop al bullismo“, il primo progetto sul tema in realtà aumentata. Strumenti moderni per parlare di questa problematica e combatterla partendo dalla prevenzione.

La realtà aumentata è una visione dal vivo di un ambiente fisico reale, i cui elementi sono aumentati dall’input sensoriale generato dal computer come suoni, video, grafica o dati Gps. Le persone, inquadrando una fotografia sulla pagina “Stop al bullismo“, aprono un nuovo mondo virtuale dove troveranno nozioni sul tema.

"È il primo prototipo a livello italiano perché prima c’era stata solo un’iniziativa della polizia di Stato sulla realtà virtuale, ma in quel caso entravi in un mondo virtuale dove c’era un avatar che ti guidava mentre nella realtà aumentata tu mantieni il tuo mondo reale e gli applichi una nuova realtà, cercando di mantenere i piedi per terra", dettaglia Bonatti. In occasione di Didacta è stato realizzato un video, con una locandina con Qr code, per essere appunto proiettati nella realtà aumentata, dove si può vedere il filmato.

"Vedi il tridimensionale, gli avatar o le nuove realtà del futuro, previste anche per la didattica, senza lasciare il tuo ambiente. Il nostro è un progetto solidale, che impegna aziende che stanno investendo. Il video mostra immagini del futuro come il volto di un neonato, le speranze di nuovi studenti, la prevaricazione. Ci sono già 200 scuole aderenti di ogni ordine e grado, con fotografie arrivate da tutta Italia. E questo è solo l’inizio, dato che abbiamo anche avuto l’interessamento, durante la fiera, del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara", ribadisce Bonatti.